Die Vegas Golden Knights haben durch einen Kantersieg zum ersten Mal den Stanley Cup gewonnen. Die Mannschaft von Coach Bruce Cassidy gewann das fünfte Spiel der Finalserie gegen die Florida Panthers deutlich mit 9:3 und setzte sich sechs Jahre nach der Gründung erstmals die Krone der Eishockey-Profiliga NHL auf.

Flügelstürmer Mark Stone war mit einem Dreierpack der Matchwinner für die Franchise aus der Spielerstadt. "Ich kann das Gefühl in meinem Magen nicht beschreiben, es ist alles, was man sich vorstellen kann", sagte Stone nach dem Sieg: "Die Strapazen einer Saison mit 82 Spielen, vier Play-off-Runden - man schuftet und schuftet und schuftet, und am Ende des Tages ist man das letzte Team, das noch steht. Das ist unglaublich."

Vegas spielt erst seit der Saison 2017/18 in der Liga - und das höchst erfolgreich. Gleich im ersten Jahr erreichten die Golden Knights das Finale, unterlagen dort aber den Washington Capitals. Auf ihrem Weg in die Finalserie hatte Vegas auch die Edmonton Oilers um den deutschen Superstar Leon Draisaitl ausgeschaltet.