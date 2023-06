Die Vegas Golden Knights haben im Play-off-Finale der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL vorgelegt. Das Team aus der Spielstadt besiegte die Florida Panthers vor heimischem Publikum mit 5:2 (1:1, 1:1, 3:0) und entschied damit das erste Spiel der Best-of-seven-Serie für sich.

Zach Whitecloud (47.) brachte die Golden Knights, die auf dem Weg ins Finale unter anderem die Edmonton Oilers um Leon Draisaitl ausgeschaltet hatten, im letzten Drittel entscheidend in Führung. Die zweite Partie der Finalserie findet in der Nacht zu Dienstag ebenfalls in Las Vegas statt, anschließend reisen die Mannschaften für zwei Spiele nach Florida.

Beide Klubs nehmen auf der Jagd nach dem altehrwürdigen Stanley Cup bereits ihren zweiten Anlauf. Das Team aus Las Vegas, erst 2016 gegründet, hatte es gleich in seiner ersten Saison 2017/18 in die Finalserie geschafft - und 1:4 gegen die Washington Capitals verloren. Florida unterlag der Colorado Avalanche 1996 mit 0:4.