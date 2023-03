Der Schweizer Ski-Star Marco Odermatt steht vor seinem elften Weltcupsieg in dieser Saison.

Kranjska Gora (SID) - Der Schweizer Ski-Star Marco Odermatt steht vor seinem elften Weltcupsieg in dieser Saison. Beim zweiten Riesenslalom im slowenischen Kranjska Gora liegt der Doppel-Weltmeister und Olympiasieger nach dem ersten Durchgang 0,29 Sekunden vor Kombi-Weltmeister Alexis Pinturault aus Frankreich und 0,47 Sekunden vor Slalom-Weltmeister Henrik Kristoffersen aus Norwegen. Beim Riesenslalom am Samstag hatte dieses Trio in dieser Reihenfolge die ersten drei Plätze belegt.

Von den deutschen Startern schaffte es keiner in den zweiten Lauf. Anton Grammel kam nicht unter die ersten 30, Fabian Gratz und Julian Rauchfuss schieden aus. Stefan Luitz verzichtete nach seinem Sturz am Samstag auf eine Teilnahme am zweiten Rennen. Er habe Knie- und Innenbandbeschwerden, berichtete Luitz, er sei deshalb "nicht gut genug, um auf Weltcupniveau mitzufahren".