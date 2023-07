Eiskunstlauf-Olympiasiegerin Sarah Hughes hat für die Wahlen zum US-Repräsentantenhaus im November 2024 ihre Kandidatur angekündigt. Die mittlerweile 38 Jahre alte Juristin, die bei den Winterspielen 2002 in Salt Lake City die Goldmedaille gewonnen hatte, geht für die Demokratische Partei von Präsident Joe Biden ins Rennen.

Ihre seinerzeit in der Hauptstadt des US-Bundesstaates Utah drittplatzierte damalige Teamkollegin Michelle Kwan hat bereits in der Politik Karriere gemacht. Die fünfmalige Weltmeisterin ist seit 2022 US-Botschafterin in Belize/Mittelamerika.