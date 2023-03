Hamburg (SID) - Der zweimalige deutsche Paarlauf-Meister Ruben Blommaert hat seine Karriere als Eiskunstläufer beendet. Dies gab der gebürtige Belgier via Twitter bekannt. Zur Begründung nannte der 31-Jährige Probleme bei der Finanzierung seines Sports und deutete auch aktuelle Probleme in der Zusammenarbeit mit seiner Partnerin Alissa Jefimowa an.

Das Duo hatte in der vergangenen Woche bei den Weltmeisterschaften im japanischen Saitama den zehnten Platz belegt. Als Vierte schlossen Jefimowa/Blommaert im Januar die europäischen Titelkämpfe in Espoo/Finnland ab.

Zusammen mit seiner früheren Partnerin Annika Hocke nahm der Oberstdorfer 2018 an den Olympischen Winterspielen in Pyeonchang teil, das Paar kam seinerzeit auf Rang 16. Die 23 Jahre alte Jefimowa kündigte an, ihre Karriere mit einem neuen Partner fortsetzen zu wollen.