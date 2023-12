Skispringer Pius Paschke hat am Tag nach seinem ersten Karrieresieg auch zum Abschluss des Weltcups in Engelberg ein Spitzenergebnis im Blick.

Skispringer Pius Paschke hat am Tag nach seinem ersten Karrieresieg auch zum Abschluss des Weltcups in Engelberg ein Spitzenergebnis im Blick. Der 33-Jährige aus Kiefersfelden sprang beim zweiten Wettbewerb der traditionellen Generalprobe für die am 29. Dezember beginnende Vierschanzentournee mit 141,0 m (158,7 Punkte) auf Platz drei und geht zumindest mit der Chance auf das Podest ins Finale.

Direkt vor Paschke liegt Karl Geiger ( Oberstdorf), der mit 139,5 m seinen besten Sprung des Wochenendes zeigte und auf 159,5 Punkte kam. Auch Olympiasieger Andreas Wellinger (Ruhpolding/158,6) hat direkt hinter Paschke noch alle Podestchancen.

Recht deutlich führt allerdings der Österreicher Jan Hörl, der bei schlechteren Bedingungen als Paschke ebenfalls 141,0 m sprang und mit 164,7 Punkten umgerechnet knapp drei Meter vor Geiger liegt.

Philipp Raimund ( Oberstdorf), am Samstag wegen eines irregulären Anzugs disqualifiziert, kam auf Rang 17, Stephan Leyhe ( Willingen) erreichte als 25. das Finale der besten 30. Der deutsche Meister Martin Hamann (Aue) schied aus.