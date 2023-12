Franziska Preuß hat im ersten Sprint der Saison das Podest verpasst, dafür aber das Gelbe Trikot erobert. Die 29-Jährige belegte im schwedischen Östersund beim Sieg der Französin Lou Jeanmonnot (0 Fehler) als beste Deutsche Platz vier (2 Fehler/+18,3 Sekunden) und teilt sich nun im Gesamtweltcup die Führung mit Karoline Offigstad Knotten (1/+8,5). Die Norwegerin wurde Zweite, Platz drei ging an Landsfrau Juni Arnekleiv (1/+17,6).

"Die zwei Fehler ärgern mich natürlich, es war immer der letzte Schuss", sagte Preuß am ZDF-Mikrofon: "Trotzdem war es ein gutes Ergebnis." Preuß ist damit die erste Deutsche seit Laura Dahlmeier, die den Weltcup anführt. Dahlmeier war am 19. März 2017 am Holmenkollen im Gelben Trikot gelaufen.

Neben Preuß überzeugte auch Vanessa Voigt als Fünfte (1/+20,0) für den Deutschen Skiverband (DSV). Janina Hettich-Walz (2/+57,2) belegte Rang 19, Selina Grotian Platz 21 (2/+1:04,4 Minuten). Hanna Kebinger wurde 32. (2/+1:41,0), Sophia Schneider 41. (3/+1:55,9).

Am Samstag (14.45 Uhr) starten dann die Männer in ihren ersten Sprint. Dabei will Roman Rees nach seinem Auftaktsieg im Einzel das Gelbe Trikot verteidigen. Dafür muss der 30-Jährige aber seine Infektionssymptome, die einen Start in der Staffel verhindert hatten, überwunden haben. Am Sonntag stehen zum Abschluss des Weltcups in Schweden noch die beiden Verfolgungen an (14.00 und 16.00 Uhr/alles ZDF und Eurosport).