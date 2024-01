Andreas Wellinger hat auf der dritten Station der Vierschanzentournee leicht Nerven gezeigt und eine Top-Platzierung in der Qualifikation verpasst.

Skispringer Andreas Wellinger hat auf der dritten Station der 72. Vierschanzentournee erstmals leicht Nerven gezeigt und eine Top-Platzierung in der Qualifikation verpasst. Der Führende der Tourneewertung belegte am Dienstag in Innsbruck nach seinem Sprung auf 119,5 m den 15. Rang und lag damit zwölf Plätze hinter seinem ärgsten Konkurrenten um den Gesamtsieg, dem Japaner Ryoyu Kobayashi.

Der zweimalige Tourneesieger, mit nur 1,8 Punkten Rückstand Wellingers erster Verfolger, kam mit einem Sprung auf 129,0 m auf den dritten Platz. Den Quali-Sieg sicherte sich vor 7500 Zuschauern an der legendären Bergiselschanze wie schon auf der zweiten Tournee-Station in Garmisch-Partenkirchen der Slowene Anze Lanisek (134,0 m) vor dem Weltcup-Führenden Stefan Kraft.

Einen schwachen Tag erwischte erneut Karl Geiger ( Oberstdorf). Der Tourneezweite von 2020/21 blieb als 33. genauso hinter seinen Möglichkeiten wie Pius Paschke ( Kiefersfelden). Der Oldie des deutschen Teams, als Zehnter zweitbester Deutscher in der Tournee-Wertung, landete als schwächster Athlet des Deutschen Skiverbands ( DSV) auf dem 35. Platz.

Philipp Raimund ( Oberstdorf) war als 20. zweitbester Deutscher hinter Wellinger, Stephan Leyhe ( Willingen) landete auf Rang 30.