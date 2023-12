Die deutschen Rodlerinnen haben beim Saisonauftakt in Lake Placid eine Niederlage einstecken müssen.

Die deutschen Rodlerinnen haben beim Saisonauftakt in Lake Placid eine Niederlage einstecken müssen. Beim Sieg der Österreicherin Madeleine Egle fuhr Julia Taubitz ( Oberwiesenthal) als beste deutsche Starterin auf den zweiten Rang (+0,188 Sekunden). Die US-Amerikanerin Summer Britcher komplettierte das Podest als Dritte (+0,407).

Die weiteren Starterinnen hatten bei warmen äußeren Bedingungen nichts mit der Entscheidung zu tun: Weltmeisterin Anna Berreiter ( Berchtesgaden) kam trotz eines besseren zweiten Durchgangs mit mehr als einer halben Sekunde Rückstand nur auf den siebten Platz (+0,603). U23-Weltmeisterin Merle Fräbel (Suhl) belegte nach zwei Läufen auf der anspruchsvollen Olympia-Bahn von 1932 und 1980 Position 14 (+1,098). Taubitz entschied kurz darauf die Entscheidung im nicht-olympischen Sprint für sich.

Den Auftakt im Einsitzer der Männer hatte am Freitag Shootingstar Max Langenhan ( Friedrichroda) gewonnen - am Samstag feierte er auch im Sprint den Sieg vor Felix Loch ( Berchtesgaden). In der Doppelsitzer-Entscheidung im Sprint waren Dajana Eitberger/Saskia Schirmer (Ilmenau/Berchtesgaden) als Dritte beste Deutsche, denselben Rang belegten bei den Männern Tobias Wendl/Tobias Arlt (Berchtesgaden/Königssee) auf dem schnellsten deutschen Schlitten.