Der Fehlstart der San Jose Sharks in die neue Saison der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL nimmt historische Dimensionen an. Das Team des Deutschen Nico Sturm verlor in eigener Halle 2:10 gegen die Pittsburgh Penguins und kassierte zum zweiten Mal nacheinander zehn Gegentore - zwei derartige Debakel in Folge hatten zuletzt die Boston Bruins 1965 hinnehmen müssen.

Nach dem elften Saisonspiel wartet San Jose weiterhin auf einen Sieg, und auch das ist historisch schlecht: Einen solchen Fehlstart hatten bislang einzig die New York Rangers 1943 und die Arizona Coyotes (2017 und 2021) hingelegt. Mit nur einem Punkt, den die Sharks bei der Niederlage nach Penaltyschießen gegen Colorado Avalanche geholt hatten, ist das Team wenig überraschend Tabellenletzter in der Western Conference. Vor den Penguins hatten bereits die Vancouver Canucks zehnmal in San Jose getroffen.

Moritz Seider gewann unterdessen mit den Detroit Red Wings 5:4 gegen die Boston Bruins. Der deutsche Verteidiger legte das zwischenzeitliche 2:2 durch Jake Walman auf, für Boston war es die erste Niederlage nach regulärer Spielzeit. John-Jason Peterka steuerte einen Treffer und eine Vorlage zum 6:4 seiner Buffalo Sabres bei den Toronto Maple Leafs bei.

Der deutsche Torhüter Philipp Grubauer verlor mit Seattle Kraken 3:6 gegen die Calgary Flames, während Titelverteidiger Las Vegas Ex-Meister Colorado mit 7:0 deklassierte. Hoffnungsträger Connor Bedard, Nummer eins im NHL-Draft, gewann mit seinen Chicago Blackhawks 5:2 gegen die Florida Panthers und erzielte das zwischenzeitliche 4:0.