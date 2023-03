München (SID) - Die Skirennläufer Andreas Sander und Romed Baumann teilen sich den deutschen Meistertitel in der Abfahrt. Beim Rennen auf der Kandahar in Garmisch-Partenkirchen kamen die beiden zeitgleich ins Ziel. Die weiteren Plätze in der DM-Wertung gingen an Luis Vogt und Jacob Schramm.

Baumann und Sander hatten zuletzt schon beim Weltcupfinale in Soldeu/Andorra gemeinsam auf dem Podest gestanden: In der letzten Weltcup-Abfahrt des Winters hatten sie die Plätze zwei und drei belegt.