Skisprung-Weltmeisterin Katharina Schmid hat auch im zweiten Wettbewerb beim Weltcup in Engelberg eine Enttäuschung erlebt und sich mit ihrem schlechtesten Ergebnis seit fast acht Jahren in die Weihnachtspause verabschiedet. Die 27 Jahre alte Oberstdorferin kam am Samstag in der Zentralschweiz beim ersten Weltcupsieg der Slowenin Nika Prevc nicht über Platz 24 hinaus, schlechter schnitt sie zuletzt im Januar 2016 ab.

"Ich bin ein bisschen am suchen. Teilweise ist es gar nicht so schlecht, aber es fühlt sich ziemlich sch... an", sagte Schmid, die im ersten Springen am Freitag Rang 13 belegt hatte, im ZDF.

Mit einem Sprung auf 107,0 m war die Dreifach-Weltmeisterin von Planica 2023 als 29. nur knapp in den zweiten Durchgang eingezogen, dort lief es mit 113,0 m nur ein bisschen besser. Mit 222,1 Punkten lag Schmid umgerechnet rund 46 Meter hinter der Siegerin.

Prevc, jüngere Schwester der slowenischen Skisprung-Brüder Peter, Domen und Cene Prevc, setzte sich mit Sprüngen auf 136,5 und 129,5 m (305,3 Punkte) vor ihrer Teamkollegin Ema Klinec (302,7) sowie der Norwegerin Eirin Marie Kvandal (297,0) durch, Vortagessiegerin und Weltcup-Spitzenreiterin Josephine Pagnier ( Frankreich) wurde Vierte.

Beste deutsche Springerin zum Abschluss der Frauen-Premiere in Engelberg war Team-Weltmeisterin Selina Freitag (Aue) auf Platz 13. Anna Rupprecht ( Degenfeld) wurde 17., Pauline Heßler ( Lauscha) landete punktgleich mit Schmid ebenfalls auf Platz 24.