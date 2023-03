Mit einer starken Leistung ist die sechsmalige deutsche Meisterin Nicole Schott aus Essen in die Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften in Japan gestartet.

Saitama (SID) - Mit einer starken Leistung im Kurzprogramm und einem überraschenden siebten Platz im Zwischenklassement ist die sechsmalige deutsche Meisterin Nicole Schott aus Essen in die Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften im japanischen Saitama gestartet. Als Führende geht Titelverteidigerin Kaori Sakamoto aus Japan am Freitag in die Medaillenentscheidung, gefolgt von der Südkoreanerin Lee Haein und Mai Mihara aus Japan.

Für die deutsche Vize-Meisterin Kristina Isaev sind die Welttitelkämpfe hingegen vorzeitig beendet. Als 29. konnte sich die 22 Jahre alte Mannheimerin nicht für das Kürfinale qualifizieren.