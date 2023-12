Moritz Seider und seine Detroit Red Wings stecken in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL in einer Ergebniskrise.

Moritz Seider und seine Detroit Red Wings stecken in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL in einer Ergebniskrise. Das 3:6 bei Minnesota Wild bedeutete die neunte Niederlage aus den vergangenen elf Spielen - die Red Wings verlieren im Rennen um die Play-off-Plätze in der Eastern Conference damit weiter an Boden. Seider stand gegen Minnesota gewohnt lang auf dem Eis, blieb aber ohne Scorerpunkt.

Auch John-Jason Peterka ging beim 1:4 seiner Buffalo Sabres gegen das Top-Team Boston Bruins leer aus. Lukas Reichel und seine Chicago Blackhawks feierten beim 2:1 nach Verlängerung gegen die Winnipeg Jets dagegen einen überraschenden Erfolg. Matchwinner für Chicago war Connor Bedard: Der im Draft an erster Stelle ausgewählte Kanadier erzielte beide Tore. Tim Stützle legte beim 4:2 der Ottawa Senators im kanadischen Duell bei den Toronto Maple Leafs das zwischenzeitliche 2:2 durch Drake Batherson (35.) auf.

Torhüter Philipp Grubauer fehlte beim 2:1 der Seattle Kraken bei den Calgary Flames weiterhin verletzt, auch Nico Sturm konnte beim 1:5 seiner San Jose Sharks bei den Los Angeles Kings aufgrund einer Verletzung nicht mitwirken. Für die Sharks war es die 26. Niederlage im 35. Saisonspiel und die sechste nacheinander.

Unterdessen fügten die Pittsburgh Penguins den New York Islanders beim 7:0 eine herbe Heimniederlage zu. Der Schlüssel für den klaren Sieg des Ex-Meisters war dabei ein furioses zweites Drittel: In nicht einmal elf Minuten trafen die Penguins sechsmal, Jake Guentzel und Jewgeni Malkin jeweils doppelt.