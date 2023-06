Die Österreicherin Jacqueline Seifriedsberger hat die Skisprung-Premiere bei einem Sommer-Großevent gewonnen. Die 32-Jährige siegte bei den Europaspielen in Krakau knapp vor der Slowenin Nika Prevc. Als beste Deutsche belegte Selina Freitag ( Aue) bei sommerlichen Temperaturen den achten Rang.

Seifriedsberger sprang von der Normalschanze 99,0 und 98,5 m, gelandet wurde auf Matten. Die siebenmalige Weltmeisterin Katharina Schmid ( Oberstdorf), die nach ihrer Hochzeit im Frühjahr erstmals nicht mehr unter ihrem Mädchennamen Althaus einen Wettkampf bestritt, folgte auf dem 14. Rang.

In Krakau finden erstmals Skisprung-Wettbewerbe im Rahmen eines Sommer-Großevents statt. Am Mittwoch sind auch die Männer von der Normalschanze im Einsatz, nach einem Mixed am Donnerstag folgen ab Freitag die Entscheidungen vom großen Bakken.