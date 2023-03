Åre (SID) - Ski-Königin Mikaela Shiffrin hat Kurs auf ihren 86. Weltcup-Sieg genommen und steht damit vor der Einstellung der Bestmarke des legendären Schweden Ingemar Stenmark. Die US-Amerikanerin liegt vor dem zweiten Lauf beim Riesenslalom in Are/Schweden bereits 0,58 Sekunden vor Valerie Grenier aus Kanada. Dritte ist die Österreicherin Franziska Gritsch (+0,93).

"Ich freue mich für sie. Es ist wirklich verdient", sagte Stenmark der Nachrichtenagentur AFP in Erwartung der Egalisierung des Rekordes, den er 1989 aufgestellt hatte. Shiffrin werde "als Erste 100 Rennen gewinnen und noch mehr, wenn sie gesund bleibt", betonte der 66-Jährige.

Shiffrin war "sehr zufrieden mit dem Lauf, es fühlt sich einfach gut an, auf der Piste zu sein". Im Finale wolle sie "mit derselben Einstellung noch einmal gutes und aggressives Skifahren zeigen".

Mit dem 20. Weltcup-Sieg im Riesenslalom würde die Weltmeisterin in dieser Disziplin mit Rekordhalterin Vreni Schneider ( Schweiz) gleichziehen. Außerdem steht sie vor dem Gewinn der kleinen Kristallkugel.

Für Shiffrin, die am Montag ihren 28. Geburtstag feiert, würde sich beim 245. Start im Weltcup ein Kreis schließen: In Are hatte sie am 20. Dezember 2012 ihren ersten Sieg geholt.