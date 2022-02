Köln (SID) - Skirennläuferin Kira Weidle (25) hat für die Olympischen Winterspiele in Peking große Ambitionen. "Ziel bei einem Großereignis ist immer eine Medaille. Ob es so ausgeht, wird man sehen", sagte die 25-Jährige im Interview mit Sport1. Am Freitag startet Weidle im Super-G (4.00 Uhr MEZ/11.00 Uhr OZ/ARD und Eurosport).

Dass die dominierende Abfahrerin Sofia Goggia aus Italien beim ersten Speed-Rennen verletzungsbedingt nicht am Start ist, sieht Weidle nur bedingt als Vorteil. Es seien dennoch "viele Mädels oben am Start, die um die Medaillen kämpfen und eine Chance haben", erklärte die WM-Zweite in der Abfahrt: "Letztendlich muss man gut Ski fahren, um eine Medaille bekommen zu können." Das Olympia-Rennen in der Königsdisziplin steht am Dienstag an.