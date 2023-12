Ski-Freestylerin Emma Weiß springt auch in China in die Top Ten.

Ski-Freestylerin Emma Weiß ( Zollernalb) ist auch beim zweiten Aerials-Weltcup der Saison in die Top Ten gesprungen. Nach Rang neun zum Auftakt vor zwei Wochen in Ruka/Finnland belegte die 23-Jährige in Changchun/China Rang zehn. Winter Vinecki ( USA) holte sich vor Weltmeisterin Kong Fanyu ( China) ihren zweiten Weltcupsieg. Bei den Männern gewann Pirmin Werner ( Schweiz).