Rund 140 Wintersportler haben den Weltverband FIS in einem Brief zu mehr Engagement im Kampf gegen die Klimaproblematik aufgefordert.

Courchevel (SID) - Angeführt von den alpinen Superstars Mikaela Shiffrin (USA) und Aleksander Aamodt Kilde (Norwegen) haben rund 140 Wintersportlerinnen und -Sportler den Ski- und Snowboard-Weltverband FIS in einem Brief zu mehr Engagement im Kampf gegen die Klimaproblematik aufgefordert. "Wenn wir das nicht in den Griff kriegen, ist es vorbei mit unserem Sport", sagte der österreichische Ski-Rennläufer Julian Schütter, der das von ihm initiierte Schreiben am Sonntag am Rande der alpinen WM in Courchevel öffentlich machte.

Unterschrieben haben den Brief Sportlerinnen und Sportler aus 18 Nationen, aus Deutschland allerdings nur die Freestyle-Skifahrerin Sabrina Cakmakli (Partenkirchen). Darin wird die FIS um den umstrittenen Präsidenten Johan Eliasch unter anderem aufgefordert, sich bis 2035 der Klimaneutralität für alle ihre Wettbewerbe zu verschreiben. "Wir wollen die FIS nicht bekämpfen", sagte Schütter, "wir wollen nur zeigen, dass viele Athleten der Meinung sind, dass wir bessere und glaubwürdigere Umweltaktionen unseres Verbandes benötigen."

Konkret schlug Schütter unter anderem vor, den Start des alpinen Weltcups vom traditionsreichen Termin Ende Oktober auf dem Gletscher im österreichischen Sölden auf Mitte oder Ende November zu verlegen - eine Forderung, die auch der deutsche Sportdirektor Wolfgang Maier bereits gestellt hat. Auch das mehrfache Hin- und Zurückfliegen nach Übersee kritisierte Schütter, der in Innsbruck Wirtschaftsingenieurwesen für erneuerbare Energie studiert. Die Bemühungen der FIS um Nachhaltigkeit werden in dem Brief als unzureichend angeprangert.

"Dies ist ein sehr wichtiger Brief", betonte der zweifache WM-Silbermedaillengewinner Kilde am Sonntag. Zu den bekanntesten Unterzeichnern gehören darüber hinaus die neuen italienischen Weltmeisterinnen Federica Brignone und Marta Bassino oder die Langlauf-Olympiasiegerin Jesse Diggins (USA).