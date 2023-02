Köln (SID) - Skicrosser Tobias Müller verpasst wegen einer Verletzung die Weltmeisterschaften im georgischen Bakuriani. Der 30-Jährige aus Fischen hat sich Ende der vergangenen Woche bei der Generalprobe in Reiteralm/Österreich einen Anriss des Kreuzbandes zugezogen. Für Müller rückt Daniel Bohnacker (Gerhausen) ins deutsche Aufgebot. Das gab der Deutsche Skiverband (DSV) bekannt.

"Ich habe mich darauf eingestellt, als Ersatz zur WM zu fahren und das als Training zu nehmen. Tobias Müller hat mich selbst angerufen und mir gesagt, dass es mit dem Knie leider schlimmer ist, als wir auf der Reiteralm angenommen haben", sagte Bohnacker. Müller wurde nach einer MRT-Untersuchung eine sechswöchige Skipause verordnet.

Die Olympia-Dritte Daniela Maier, für die beim Weltcup in Reiteralm bereits im Viertelfinale Schluss war, geht optimistisch in die WM. "Ich fahre meine bisher beste Saison", sagte die Hoffnungsträgerin aus Urach, "ich stand schon viermal auf dem Podium. Leider hatte ich aber genauso viele Ausfälle im Viertelfinale, was mich ein bisschen ärgert. Nichtsdestotrotz zeigt sich vor allem in den Qualifikationsläufen, dass der Speed stimmt."

Die WM-Medaillen im Kleinen Kaukasus werden am 24. (Einzel) und 25. Februar (Team) Februar vergeben.