Johanna Holzmann hat den deutschen Skicrossern zum Weltcup-Auftakt wenigstens ein kleines Erfolgserlebnis beschert. Die Oberstdorferin stieß im französischen Val Thorens bis ins Halbfinale vor und belegte am Ende Rang sechs.

Die Olympiadritte Daniela Maier scheiterte im ersten Rennen nach einem Eingriff am Knie im März bereits im Viertelfinale. Olympiasiegerin Sandra Näslund aus Schweden feierte ihren 18. Sieg in Serie im Weltcup.

Bei den Männern setzte sich erstmals der Österreicher Christian Takats durch. Das deutsche Sextett um Florian Wilmsmann, den Gesamtdritten der Vorsaison, blieb mit Ausnahme von Florian Fischer bereits in der Quali hängen. Fischer schied im Achtelfinale aus.

Am Freitag stehen in den Savoyer Alpen gleich die nächsten beiden Rennen auf dem Programm. Insgesamt sind jeweils 19 Wettbewerbe an elf Standorten angesetzt. Darunter sind Anfang März auch Rennen in Oberwiesenthal.