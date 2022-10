Der Weltcup-Auftakt im Skicross in Les Deux Alpes/Frankreich ist wetterbedingt abgesagt worden.

Les Deux Alpes (SID) - Der Weltcup-Auftakt im Skicross in Les Deux Alpes/Frankreich ist wetterbedingt abgesagt worden, der Weltcup-Start im Snowboardcross an selber Stelle wird verlegt. Das gab das Wintersport-Zentrum im Departement Isere am Donnerstag bekannt.

"Die Bedingungen in großer Höhe lassen keine geordnete Organisation zu", teilte Deux Alpes mit. Der Skicross-Weltcup, terminiert für den 4./5. November, wird ersatzlos gestrichen. Das für Ende dieses Monats vorgesehene Snowboardcross-Event soll Anfang Dezember ausgetragen werden.