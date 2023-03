Köln (SID) - Rekordweltmeisterin Katharina Althaus hat zum Abschluss des Skisprung-Weltcups ihren achten Sieg des Winters knapp verpasst. Die Oberstdorferin erreichte am Freitag im finnischen Lahti nach einem schwächeren zweiten Versuch auf 116 m den dritten Platz, zur Halbzeit hatte die 26-Jährige noch geführt. Den Sieg sicherte sich Yuki Ito aus Japan, Platz zwei ging an die Norwegerin Anna Odine Ström.

Für Althaus war es dennoch eine historische Saison. Neben ihren zahlreichen Siegen im Weltcup war sie mit ihren drei Goldmedaillen bei den Weltmeisterschaften im slowenischen Planica zur Rekordsiegerin der Skispringerinnen aufgestiegen. Den Gesamtweltcup schloss die 26-Jährige mit 1497 Punkten zum dritten Mal als Zweite ab. Eva Pinkelnig aus Österreich hatte sich bereits zuvor die große Kristallkugel gesichert.

Selina Freitag (SG Nickelhütte Aue) belegte als zweitbeste Deutsche mit Sprüngen auf 114 und 115,5 m den 16. Platz. Anna Rupprecht (SC Degenfeld) wurde 20., Luisa Görlich (WSV 08 Lauscha) erreichte Platz 23. Pauline Hessler (WSV 08 Lauscha) sicherte sich als 30. noch einen Punkt.

Nach dem Saisonabschluss der Frauen geht es am Samstag in Lahti mit dem Teamwettbewerb der Männer (16.00 Uhr/ZDF und Eurosport) weiter. Die deutschen Adler um Karl Geiger, Andreas Wellinger und Co. bestreiten dann am Sonntag im Einzel ihre letzten Sprünge des Winters von einer Großschanze, bevor die Saison am kommenden Wochenende beim traditionellen Skifliegen in Planica zuende geht.