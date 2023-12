Zweimal Achte: Skisprung-Weltmeisterin Katharina Schmid ist am ersten Weltcup-Wochenende unter ihrem neuen Namen klar am Podest vorbeigeflogen.

Skisprung-Weltmeisterin Katharina Schmid ist am ersten Weltcup-Wochenende unter ihrem neuen Namen klar am Podest vorbeigeflogen. Die Oberstdorferin landete beim Saisonstart im norwegischen Lillehammer am Sonntag auf der Großschanze auf Rang acht. Schon einen Tag zuvor war sie auf dem kleinen Bakken als beste Deutsche Achte geworden.

"Es war ein etwas holpriger Start, würde ich sagen. Ich bin nicht ganz zufrieden mit meiner Leistung, die Sprünge kamen noch nicht so selbstverständlich. Schade", sagte Schmid.

Ihren ersten Weltcupsieg holte am Sonntag die Französin Josephine Pagnier, die einen Tag nach Rang zwei auch im Gesamtweltcup die Führung übernahm. Die Japanerin Yuki Ito musste sich nach ihrem Sieg zum Auftakt mit Rang sieben begnügen.

Schmid, die im Frühjahr in Planica noch unter ihrem Mädchennamen Althaus dreimal WM-Gold geholt hatte, lag an beiden Tagen schon nach dem ersten Durchgang klar zurück, machte dann aber noch Boden gut. Mehr war auf ihren Lieblingsschanzen aber nicht drin - sechs ihrer bislang 15 Weltcupsiege hatte Schmid im norwegischen Lillehammer geholt.

In die Top Ten schaffte es beim Debüt von Cheftrainer Thomas Juffinger zudem Anna Rupprecht am Samstag als Neunte, am Sonntag war dann Luisa Görlich auf Rang 14 zweitbeste Deutsche. Team-Weltmeisterin Selina Freitag, im vergangenen Winter viermal auf dem Podest, musste sich mit den Rängen 19 und 20 begnügen.

Der Österreicher Juffinger hatte den Job nur zwei Wochen vor dem Saisonstart nach dem überraschenden Rücktritt von Maximilian Mechler übernommen. Weiter geht es nach einer Pause erst am 15./16. Dezember in Engelberg ( Schweiz).