Skispringer Justin Lisso hat sich nach einem Trainingssturz einer Kreuzband-OP unterzogen. Das teilte der Deutsche Skiverband ( DSV) am Freitag via Instagram mit. Die Operation am rechten Knie "verlief positiv", hieß es im Post, die kommende Saison wird Lisso aber dennoch verpassen.

Der 23-Jährige zeigte auf dem angehängten Foto einen Daumen nach oben und lächelte. Das Ziel für den Skispringer ist laut DSV die WM 2025 im norwegischen Trondheim.