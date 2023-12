Skisprung-Olympiasiegerin Maren Lundby hat unter Tränen ihren Rücktritt vom aktiven Sport erklärt. "Ich habe lange darüber nachgedacht und das Gefühl, dass es das Beste für mich ist", sagte die 29 Jahre alte Norwegerin am Montag.

Lundby ist eine der besten Skispringerinnen der Geschichte. 2018 gewann sie Olympiagold, daneben sicherte sie sich unter anderem zwei WM-Titel und drei Mal nacheinander den Gesamtweltcup (2018 bis 2020). In der jüngeren Vergangenheit hatte sie jedoch wiederholt mit Gewichtsproblemen zu kämpfen und musste deswegen häufiger pausieren. In dieser Saison war sie im Weltcup noch nicht wieder am Start.

Das Gewichtsthema sei jedoch nicht der Hauptgrund für den Abschied, betonte Lundby. "Ich finde, darüber gibt es zu viel unnötiges Gerede. Mein Körper funktioniert sehr gut", sagte sie lächelnd. "Mir geht es gut, ich bin gesund. Es ist eher so, dass der Kopf genug hat." Sie freue sich nun darauf, "ein neues Kapitel in meinem Leben anzufangen".