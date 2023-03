Bischofswiesen (SID) - Snowboarderin Ramona Hofmeister greift zum Abschluss einer durchwachsenen Saison etwas überraschend noch nach dem Sieg im Gesamtweltcup. Nachdem sie sich am Mittwoch zum vierten Mal in Serie die kleine Kristallkugel als Saisonbeste in der olympischen Disziplin Parallel-Riesenslalom gesichert hatte, ist beim Saisonfinale "dahoam" am Götschen in Bischofswiesen auch der vierte Gewinn der großen Kristallkugel nacheinander noch machbar.

Hofmeister geht mit 55 Punkten Rückstand auf Julie Zogg aus der Schweiz in den Parallel-Slalom (13.45 Uhr). "Es ist nicht unmöglich", sagte sie, wies aber darauf hin: "Es ist keine leichte Aufgabe", schließlich sei Zogg die Weltmeisterin in der nicht-olympischen Disziplin. Dennoch werde sie vor eigenem Publikum "alles geben, ich bin voll motiviert". Beschlossen wird die Parallel-Saison am Sonntag mit einem Team-Wettbewerb (14.00 Uhr).

Das mittlerweile fast traditionelle Saisonfinale am Götschen kann nach dem Ende der Corona-Pandemie erstmals vor Publikum ausgetragen werden. Schnee ist ausreichend vorhanden. "Für das Frühjahr sind das ideale Voraussetzungen", versicherte Andi Scheid, Sportdirektor von Snowboard Germany.