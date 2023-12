Die deutschen Snowboardcrosser sind im ersten Weltcup-Rennen der Saison etwas unter ihren Möglichkeiten geblieben. Jana Fischer und Martin Nörl belegten im Team-Wettbewerb in Les Deux Alpes/Frankreich Platzt sieben.

"Es war generell nicht mein Tag", sagte Gesamtweltcupsieger Nörl, dessen Malheur im Halbfinale ein besseres Abschneiden verhinderte. "Ich habe den Start nicht so gut erwischt und bin gegen das zweite Element gefahren, da war der Speed weg", sagte er. Fischer nannte dies "ein bisschen unglücklich".

Der Tagessieg ging an Großbritannien. Platz zwei sicherte sich Frankreich vor den USA. Am Sonntag (12.45 Uhr) findet in den französischen Alpen auch der erste Einzel-Wettkampf dieses Winters statt.