Snowboardcrosser Martin Nörl geht als Gesamtführender in das letzte Weltcup-Rennen der Saison am Sonntag.

Köln (SID) - Snowboardcrosser Martin Nörl geht als Gesamtführender in das letzte Weltcup-Rennen der Saison am Sonntag. Der Vize-Weltmeister belegte beim ersten von zwei Wettkämpfen in Mont Sainte-Anne/Kanada Rang sieben. Damit hat er noch 24 Punkte Vorsprung auf den Spanier Lucas Eguibar, der auf Rang drei fuhr.

"Top acht ist eigentlich immer gut", sagte Nörl, "aber klar wollte ich keine Punkte verlieren." Im Kampf um seine zweite große Kristallkugel nach der Vorsaison komme es vor allem darauf an, dass er den "echt anspruchsvollen Start besser hinbekomme". Überholen sei auf der im Weltcup neuen Strecke "ziemlich schwer". Der Tagessieg ging an den Olympiazweiten Eliot Grondin ( Kanada).

Jana Fischer fuhr ebenfalls auf Platz sieben. "So nah war ich dem großen Finale noch nie. Das wäre richtig cool gewesen", sagte sie: "Trotzdem bin ich mega zufrieden." Die Britin Charlotte Bankes, Weltmeisterin von 2021, holte ihren 15. Weltcup-Sieg.