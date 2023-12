Andreas Wellinger geht als aussichtsreichster Deutscher in die 72. Vierschanzentournee. Topfavorit ist Stefan Kraft.

Skispringer Andreas Wellinger geht für den Sportwettenanbieter bwin als aussichtsreichster Deutscher in die am Donnerstag beginnende 72. Vierschanzentournee. Wer auf einen Erfolg des Olympiasiegers von 2018 setzt, erhält das Siebenfache seines Einsatzes zurück. Auch Karl Geiger (Quote 75:10) und Pius Paschke (110:10) werden gute Chancen ausgerechnet.

Großer Favorit auf den Gesamtsieg ist für bwin jedoch der Österreicher Stefan Kraft, der im bisherigen Winter bereits fünf Springen gewinnen konnte. Die Titel-Quote für den Tourneesieger von 2015 liegt bei 16,5:10. Zum erweiterten Favoritenkreis zählt zudem der zweimalige Gesamtsieger Ryoyu Kobayashi aus Japan (110:10).

Im Auftaktspringen am Freitag in Oberstdorf ist ebenfalls Kraft mit einer Quote von 20:10 favorisiert, Wellinger liegt bei 70:10.