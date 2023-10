Wegen verbotener Sportwetten ist Eishockey-Profi Shane Pinto vom NHL-Klub Ottawa Senators für 41 Spiele gesperrt worden. Der Teamkollege des deutschen Nationalstürmers Tim Stützle verpasst damit die Hälfte der Hauptrunde. Nach Angaben der nordamerikanischen Profiliga soll Pinto nicht auf NHL-Spiele gesetzt haben. Es ist unklar, um welches Vergehen es sich handelt. NHL-Profis ist es erlaubt, Wetten in anderen Sportarten abzusetzen.

"Shane ist ein geschätztes Mitglied unseres Eishockeyklubs. Ein engagierter, intelligenter junger Mann, der schlechte Entscheidungen getroffen hat. Wir wissen, dass er seine Fehler bereut", teilte die kanadische Franchise mit. Der Klub unterstütze "die Glücksspielregeln der NHL voll und ganz". Pinto (22) ist vertragslos, Ottawa kann aber jedes Angebot eines anderen Klubs an den restricted Free Agent "matchen", ihn also sicher halten. Ottawa will mit dem US-Center weitermachen.

Zuletzt hatte es reihenweise Sperren wegen verbotener Sportwetten gegeben. So hatte etwa die Football-Profiliga NFL im Juli Eyioma Uwazurike von den Denver Broncos als bereits zehnten Spieler aus diesem Grund 2023 aus dem Verkehr gezogen.

Im europäischen Fußball erwischte es erst am Donnerstag Sandro Tonali ( Newcastle United), der italienische Fußballverband FIGC sperrte den 23-Jährigen für zehn Monate. In der vergangenen Woche war sein italienischer Landsmann Nicolo Fagioli ( Juventus Turin) zu einer achtmonatigen Berufssperre verurteilt worden.