Köln (SID) - Gut neun Monate nach dem Stanley-Cup-Sieg hat Colorado Avalanche den Vertrag mit Cheftrainer Jared Bednar (51) vorzeitig um drei Jahre bis 2027 verlängert. Das gab die Franchise aus der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL bekannt.

Bednar, der bislang bis 2024 an den Klub gebunden war, steht seit der Saison 2016/17 in Denver hinter der Bande. Im vergangenen Sommer holte das Team im Finale gegen Tampa Bay Lightning (4:2) den Titel, damals gehörte der Augsburger Nico Sturm zum Aufgebot. Mittlerweile spielt der Stürmer in San Jose.

"Jared hat einen großartigen Job gemacht und verdient diese Verlängerung auf jeden Fall. Und er verdient es, weiterhin der Anführer unseres Teams zu sein", sagte Joe Sakic, Eishockey-Präsident der Avalanche. Colorado ist für Bednar die erste Station als NHL-Headcoach.