Gemeinsam schippen für die Weltcups: Aufgrund des vielen Neuschnees in Oberhof werden Ehrenamtliche zum Schneeräumen gesucht.

Gemeinsam schippen für die Weltcups: Aufgrund des vielen Neuschnees in Oberhof setzen die Veranstalter der anstehenden Rennen im Biathlon und Langlauf an den kommenden beiden Wochenenden auf die Muskelkraft möglichst vieler Ehrenamtlicher. "Lasst uns gemeinsam für die bevorstehenden Weltcups schippen! Jede helfende Hand wird gebraucht", sagte Bernd Wernicke, OK-Chef der beiden Wintersportveranstaltungen in Thüringen.

Nach dem vielen Schneefall der vergangenen Tage müssen die Tribünen in der Arena am Rennsteig geräumt werden. Der Weltcup der Biathleten macht vom 4. bis 7. Januar in Oberhof Halt, vom 19. bis 21. Januar sind die Langläufer dran. Damit die Fans auf den bis zu 16.500 Plätzen die Rennen sicher genießen können, sei laut Organisatoren "eine frühzeitige und regelmäßige Räumung notwendig".