Der dreimalige Skisprung-Weltmeister Jens Weißflog traut den DSV-Adlern bei der anstehenden Vierschanzentournee viel zu. Nach dem starken Saisonstart kämen Karl Geiger und Andreas Wellinger "einfach nicht um die Favoriten- oder Mitfavoritenrolle umhin", sagte der viermalige Tourneesieger eurosport.de.

Weißflog sieht dabei den Umgang mit dem Druck als entscheidenden Faktor an. "So wie die Saison bisher verlaufen ist, können wir diese Erwartungshaltung nicht wegdiskutieren. Die Erwartungshaltung ist einfach immer da. Das ist natürlich immer auch für die deutsche Mannschaft etwas schwierig, denn wir beginnen in Deutschland und müssen natürlich sofort der Erwartungshaltung gerecht werden", sagte Weißflog.

In den bisherigen sechs Springen des Winters standen vier verschiedene Deutsche auf dem Podest, Geiger holte zuletzt in Klingenthal einen Doppelsieg. Im Gesamtweltcup liegen Wellinger, Geiger und Pius Paschke hinter dem Österreicher Stefan Kraft auf den Rängen zwei bis vier. Die Tournee startet am 29. Dezember in Oberstdorf.

Allerdings waren deutsche Skispringer auch in der Vergangenheit oft als Mitfavoriten zur Tournee gereist, zum ersten Sieg seit Sven Hannawalds Grand Slam 2001/02 reichte es nie. "Es gibt keine Mannschaft, die mehr Druck hat bei der Tournee als zu Beginn die deutsche Mannschaft. Karl Geiger, Andreas Wellinger und allen anderen haben mittlerweile so viel internationale Erfahrung und so viele internationale Erfolge gefeiert, dass sie das einfach abkönnen müssen. Da kann man sie auch schwer in Schutz nehmen", sagte Weißflog.