Skisprung-Olympiasieger Andreas Wellinger hat beim Weltcup in Engelberg den nächsten deutschen Sieg im Blick. Eine Woche nach dem Doppelpack von Karl Geiger beim Heimspiel in Klingenthal liegt der 28 Jahre alte Ruhpoldinger beim ersten Springen der traditionellen Generalprobe für die am 29. Dezember beginnende Vierschanzentournee nach dem ersten Durchgang in Führung.

Mit einem Sprung auf 133,0 m und 163,4 Punkten setzte sich Wellinger vor dem Österreicher Michael Hayböck (162,3) an die Spitze, sein Vorsprung beträgt aber umgerechnet nur 60 Zentimeter. Peking-Olympiasieger Marius Lindvik ( Norwegen), der mit 138,0 m bei deutlich besseren Bedingungen die Tagesbestweite erzielte, ist Dritter (161,6), Weltcup-Spitzenreiter Stefan Kraft ( Österreich) liegt auf Platz vier (158,7).

Routinier Pius Paschke ( Kiefersfelden) hat als Sechster (156,5) gute Chancen auf ein neuerliches Top-Resultat. Geiger selbst, der bereits zweimal in Engelberg gewinnen konnte, zeigte hingegen einen schwachen Sprung und liegt nur auf Platz 22. Der deutsche Meister Martin Hamann belegt Platz 19, Stephan Leyhe ( Willingen) rutschte als 29. ins Finale der besten 30.

Geigers Klub-Kollege Philipp Raimund, zuletzt wegen eines Infekts im Weltcup nicht dabei, bestätigte seine starke Qualifikation und übernahm mit 139,5 m (160,5) zwischenzeitlich die Führung, wurde aber wegen eines nicht regelkonformen Anzugs disqualifiziert. Er hätte auf Platz vier gelegen.