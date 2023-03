Soldeu (SID) - Mikaela Shiffrin ist auf dem besten Wege, ihren Rekord im alpinen Ski-Weltcup auf 88 Siege auszubauen. Beim letzten Riesenslalom der Saison in Soldeu/Andorra liegt die Amerikanerin mit einem Vorsprung von 0,62 Sekunden auf Valerie Grenier aus Kanada souverän in Führung. Dritte ist Super-G Weltmeisterin Marta Bassino aus Italien (+0,63 Sekunden). Eine deutsche Läuferin hatte sich in dieser Disziplin nicht für das Finale qualifiziert.