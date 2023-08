Nach zwei Auftaktsiegen hat Hansa Rostock am Samstag den Sprung an die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga verpasst.

Nach zwei Auftaktsiegen hat Hansa Rostock am Samstag den Sprung an die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Die Mecklenburger unterlagen gegen Hannover 96 mit 1:2 (0:1). Cedric Teuchert (86.) war per Handelfmeter nach Videobeweis zum 96-Siegtor erfolgreich, es war der erste Saisondreier für die Gäste.

Damit setzt sich die Negativ-Heimserie des FC Hansa gegen die Niedersachsen fort. Am 21. Februar 2004 gelang der letzte Dreier gegen den Konkurrenten im heimischen Stadion. Es war erst der zweite Auswärtserfolg für Hannover in den letzten 15 Partien in fremden Stadien.

Hannovers Abwehrspieler Phil Neumann (22.) hatte die Gäste von der Leine mit einem Verlegenheitsschuss, der Hansa-Torwart Markus Kolke überraschte, in Führung geschossen. Der Ball senkte sich hinter dem Keeper ins Netz.

Neumann sorgte in der zweiten Halbzeit per Kopfball-Eigentor auch für den Rostocker Ausgleich. Vorausgegangen war eine Flanke von Nico Neidhart. Damit wurden die Angriffsbemühungen der Rostocker belohnt, die Hannover optisch beherrschten. Lange Zeit konnten die Hausherren allerdings kein Kapital aus ihrer Überlegenheit schlagen.

Pech hatten die Rostocker in der 72. Minute, als der Schwede 14 Svante Ingelsson nur die Latte des 96-Tores traf. Den Nachschuss setzte Nils Fröling über den Kasten der Hannoveraner.