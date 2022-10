Der SC Paderborn ist im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga wieder voll in der Spur.

Paderborn (SID) - Der SC Paderborn ist im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga wieder voll in der Spur. Gegen den SV Sandhausen gewann das Team von Trainer Lukas Kwasniok am Sonntag mit 3:0 (1:0). Mit nun 25 Punkten sprangen die Ostwestfalen, die ihren zweiten Sieg in Serie nach zuvor zwei Pleiten feierten, auf Rang zwei.

Marvin Pieringer (10.), Robert Leipertz (47.) und Jannis Heuer (54.) schossen die Paderborner zum Erfolg. Die Sandhäuser, die nur eines der vergangenen neun Spiele gewinnen konnten, stecken weiterhin im Tabellenkeller fest und liegen auf Platz 15. Der SVS steht bei zwölf Zählern und nur zwei Punkte vor Relegationsrang 16.

In Paderborn gaben die Gastgeber sofort Gas. Nach mehreren gefährlichen Vorstößen in den gegnerischen Strafraum bediente Pieringer erst Julian Justvan, ehe jener den Österreicher per Steilpass fand und Pieringer den Ball unter die Latte wuchtete.

Sandhausen blieb insgesamt zu harmlos. Ein Schuss von Tom Trybull (36.), der aus elf Metern klar links vorbei ging, war die beste Aktion der Gäste.

Nach der Pause schlug Paderborn blitzartig zu. Dennis Srbeny steckte in die Schnittstelle zu Leipertz durch, der SVS-Torwart Patrick Drewes im Eins-gegen-Eins keine Chance ließ. Kurz darauf wurde Leipertz (50.) erneut exzellent freigespielt, der 29-Jährige schlenzte aus halblinker Position rechts vorbei. Heuer erhöhte schließlich nach Ecke von Florent Muslija per Kopf.