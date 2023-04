Fürth (SID) - Jahn Regensburg hat im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga einen wichtigen Befreiungsschlag verpasst. Im bayerischen Duell beim Erstliga-Absteiger SpVgg Greuther Fürth verlor die Mannschaft von Trainer Mersad Selimbegovic trotz zwischenzeitlicher Führung 1:2 (0:0). Damit bleibt Regensburg auf Relegationsrang 16, der Abstand auf den rettenden 15. Platz beträgt weiterhin zwei Punkte.

Julian Green (66.) per Handelfmeter und Dickson Abiama (77.) nahmen den Gästen die Chance auf wertvolle Zähler im Kampf um den Klassenerhalt, Prince Osei Owusu (48.) hatte Regensburg in Führung gebracht. Das Kleeblatt hat mit nun 36 Punkten beste Chancen, den Ligaverbleib vorzeitig zu sichern. Hansa Rostock könnte indes den Jahn mit einem Sieg am Samstagnachmittag (13.00 Uhr/Sky) beim Paderborn 07" itemprop="name" />SC Paderborn sogar auf Abstiegsplatz 17 verdrängen.

Die Gäste begannen mutig, Charalambos Makridis scheiterte nach einem Konter an Fürth-Keeper Andreas Linde (6.). In einer ersten Hälfte auf mäßigem Niveau war Regensburg das etwas aktivere Team. Nach der Pause belohnte Angreifer Owusu die Regensburger Bemühungen.

Anschließend steigerte sich Fürth. Nach einem Handspiel von Leon Guwara glich Green vom Punkt aus. Kurz darauf schockte der eingewechselte Abiama Regensburg mit einem Schlenzer ins lange Eck.