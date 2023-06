Mittelfeldspieler Ahmet Arslan wechselt innerhalb der 2. Fußball-Bundesliga von Holstein Kiel zum 1. FC Magdeburg. Über die Transfermodalitäten vereinbarten die Klubs Stillschweigen. Arslan (29) war in der vergangenen Saison von Kiel an Dynamo Dresden ausgeliehen gewesen, in der 3. Liga absolvierte er 25 Partien. "Nach meiner schweren Verletzung war die Leihe nach Dresden genau richtig und hat mich noch einmal einen Schritt weitergebracht", sagte Arslan.