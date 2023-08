Hertha BSC hat in der 2. Fußball-Bundesliga furios den ersehnten Befreiungsschlag gelandet. Hansa Rostock ist neuer Tabellenfüher.

Hertha BSC hat in der 2. Fußball-Bundesliga furios den ersehnten Befreiungsschlag gelandet. Die Berliner bezwangen die SpVgg Greuther Fürth mit 5:0 (2:0) und holten damit die ersten Punkte der Saison. Auch Fortuna Düsseldorf fand mit einem souveränen 5:0 (3:0) bei Aufsteiger SV Elversberg zurück in die Erfolgsspur, die Rheinländer rücken mit sieben Punkten in die Spitzengruppe der Liga.

Die Tabellenführung übernahm Hansa Rostock. Die Mecklenburger gewannen ihr Heimspiel gegen Aufsteiger VfL Osnabrück mit 2:1 (1:1) und schoben sich mit neun Punkten aufgrund der besseren Tordifferenz an Holstein Kiel (2:0 bei Schalke 04) vorbei. Juan Jose Perea (27.) und Kai Pröger (67.) schossen den dritten Saisonsieg heraus, Dave Gnaase (45.+3) war kurz vor der Pause der Ausgleich gelungen.

Neuzugang Haris Tabakovic (23.) beendete die Hertha-Torflaute von 292 Minuten mit dem Treffer zum 1:0. Fürths Torwart Jonas Urbig leistete sich dabei allerdings einen krassen Aussetzer, schoss Tabakovic beim Klärungsversuch an. Vom Schweizer prallte der Ball dann ins Tor der Franken. Marten Winkler (31.), Trainer-Sohn Palko Dardai (46.), Smail Prevljak (66.) und erneut Tabakovic (77.) schossen den klaren Erfolg heraus.

Die Elversberger übernahmen durch ihre Klatsche die rote Laterne. Nach zuvor guten Leistungen zahlte die SVE gegen den Aufstiegskandidaten gewaltig Lehrgeld. Felix Klaus (11.), Jordi de Wijs (15.) und Vincent Vermeij (42.) sorgten bereits vor der Pause für klare Verhältnisse, Neuzugang Christos Tzolis (71., Foulelfmeter/79.) legte für die Fortuna doppelt nach.