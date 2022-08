Heidenheim an der Brenz (SID) - Arminia Bielefeld hat beim Debüt des neuen Trainers Daniel Scherning den ersten Saisonpunkt erkämpft. Nach vier Niederlagen in Serie holte der Bundesliga-Absteiger am Sonntag beim 1. FC Heidenheim ein 1:1 (1:1) und verließ nach einer Nacht auf Platz 18 wieder das Tabellenende. Heidenheim bleibt in der Spitzengruppe.

Bielefeld hatte nach vier Saisonspielen seinen Trainer Uli Forte entlassen und sich blitzschnell in der Nachbarschaft bedient: Scherning, ein Mann mit langer Arminia-Vergangenheit, kam vom nur 40 km entfernten Drittligisten VfL Osnabrück.

Nach zwei Minuten musste er vor 8395 Zuschauerinnen und Zuschauern das erste Gegentor beobachten: Tim Kleindienst traf für den FCH, Arminia-Torhüter Stefanos Kapino sah nicht gut aus. Robin Hack (10.) aber konterte umgehend mit einem 25-Meter-Volley-Traumtor. Frederik Jäkel (75.) sah auf Bielefelder Seite wegen wiederholten Foulspiels Gelb-Rot (75.).

Scherning hatte die Startelf auf zwei Positionen verändert, allerdings verletzungsbedingt - Zugang Ivan Lepinjica gab sein Debüt im Mittelfeld. Heidenheim war besonders in der zweiten Halbzeit die klar bessere Mannschaft, Kevin Sessa (57.) traf den Pfosten. Ein vermeintliches Tor der Arminia wurde aberkannt, weil der Ball vorher im Aus gewesen war.