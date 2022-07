Braunschweig (SID) - Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig hat den Japaner Keita Endo vom Bundesligisten Union Berlin ausgeliehen. Wie beide Vereine am Dienstag mitteilten, wechselt der 24-Jährige für eine Saison zum Aufsteiger. Für Union bestritt Endo in zwei Jahren 21 Partien.

"Ich freue mich auf den Traditionsverein Eintracht Braunschweig und bin dankbar für die Chance, die man mir hier in der Löwenstadt gibt", sagte der 24-Jährige: "Ich weiß, dass ich als Teil dieser Mannschaft erfolgreich sein werde. Gemeinsam werden wir den Klassenerhalt schaffen." Braunschweig war am Sonntag mit einem 0:2 gegen den Hamburger SV in die Saison gestartet.