Jannis Nikolaou vom Zweitligisten Eintracht Braunschweig ist vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) für zwei Spiele gesperrt worden. Der Kapitän der Niedersachsen war am vergangenen Sonntag beim Auswärtsspiel beim Karlsruher SC in der 37. Spielminute aufgrund einer Notbremse von Schiedsrichter Robert Kampka per Roter Karte des Feldes verwiesen worden. Das Urteil ist rechtskräftig.