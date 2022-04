Köln (SID) - Die Euphorie beim Fußball-Zweitligisten Schalke 04 ist auch nach der 1:4-Heimpleite gegen Werder Bremen nicht zu bremsen. Am Freitag (18.30 Uhr/Sky) tritt die Mannschaft von Trainer Mike Büskens beim SV Sandhausen an und will einen weiteren Schritt in Richtung Aufstieg machen.

Helfen sollen dabei erneut die Fans, 10.000 Schalker werden erwartet. "Gegen Euphorie haben wir nichts, das ist immer positiv für den Verein. Diese Euphorie hat dazu geführt, dass nach einer 1:4-Niederlage das komplette Stadion hinter uns gestanden hat. Das ist es, was uns Gänsehaut bereitet und was wir uns wünschen", sagte Sportdirektor Rouven Schröder am Donnerstag.

25 Jahre nach dem UEFA-Cup-Sieg sitzt "Eurofighter" Mike Büskens auf der Trainerbank und weiß, wie viel dem Schalker Umfeld Erfolge wie dieser mögliche Aufstieg bedeuten. "Wir haben den Jungs schon in der Saison gesagt: Jungs, wenn wir hochgehen sollten, dann werdet ihr Dinge erleben, die ihr bisher noch nicht erlebt habt in eurem Leben. Das sind einmalige Momente", sagte der Interimstrainer.

Büskens kann in Sandhausen wohl wieder mit Offensivspieler Marvin Pieringer und Verteidiger Thomas Ouwejan planen. Beide haben unter der Woche mit dem Ball trainiert, Büskens sei "guter Dinge". Der Einsatz von Defensivakteur Malick Thiaw steht hingegen auf der Kippe.