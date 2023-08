Absteiger Schalke 04 hat in der 2. Fußball-Bundesliga einen erneuten Dämpfer hinnehmen müssen. Die Mannschaft von Trainer Thomas Reis verlor bei Eintracht Braunschweig mit 0:1 (0:1) und liegt nach nun zwei Niederlagen in den ersten drei Spielen vorerst in der unteren Tabellenhälfte.

"Wir haben in der ersten Halbzeit fast alles vermissen lassen", schimpfte Reis nach dem Spiel bei Sky: "So wie wir aufgetreten sind, kannst du keine Spiele gewinnen. Wer spätestens jetzt nicht gemerkt hat, was hier gefragt ist, ist fehl am Platz."

Braunschweig revanchierte sich unterdessen dank des Treffers von Fabio Kaufmann (21.) für das Erstrunden-Aus im DFB-Pokal gegen Schalke am vergangenen Freitag. Der Meister von 1967, der nach Gelb-Rot gegen Brian Behrendt (90.+7) das Spiel in Unterzahl beendete, sicherte sich zudem die ersten Punkte der Saison und hat damit genau wie die Knappen drei Zähler auf dem Konto.

Die Gastgeber legten wie auch schon im Pokalspiel einen guten Start hin und belohnten sich. Nach einem Fehlpass von Niklaus Tauer spielte Anthony Ujah einen schnellen Ball in die Spitze auf Kaufmann, der flach zum verdienten Halbzeitstand traf.

Während sich Braunschweig im zweiten Durchgang eher auf die defensiven Pflichten konzentrierte, fand Schalke immer besser ins Spiel. Erst stand Simon Terodde (53.) beim vermeintlichen Ausgleichstreffer im Abseits, dann traf Thomas Ouwejan (68.) mit einem Freistoß von der Strafraumgrenze nur die Latte. Schalke blieb bemüht, biss sich an der stabilen Defensive des Gastgebers aber die Zähne aus.