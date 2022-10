Darmstadt 98 und der SC Paderborn haben den Derby-Patzer des Hamburger SV genutzt und sind an der Zweitligaspitze am Aufstiegsfavoriten vorbeigezogen.

Köln (SID) - Nach dem 2:1 (0:1) des neuen Tabellenführers Darmstadt am Samstag beim Karlsruher SC setzte sich Paderborn 3:0 (1:0) gegen den SV Sandhausen durch und kletterte mit zwei Punkten Rückstand auf Rang zwei.

Der HSV hatte am Freitagabend das von einem massiven Polizeieinsatz überschattete Stadtduell beim FC St. Pauli 0:3 (0:0) verloren und liegt punktgleich mit Paderborn auf Platz drei. Schon fünf Zähler dahinter rangiert der 1. FC Heidenheim nach dem 1:3 (1:1) bei Holstein Kiel. In der dritten Sonntagspartie setzte sich Jahn Regensburg überraschend 3:0 (1:0) beim 1. FC Kaiserslautern durch.

In Paderborn stellten Marvin Pieringer (10.) mit seinem siebten Saisontor und Robert Leipertz (47.) mit seinem vierten Treffer in den jüngsten fünf Spielen die Weichen auf den sechsten Heimsieg. Jannis Heuer (54.) machte schließlich alles klar.

Doppelpacker Steven Skrzybski (45./51.) mit seinen Treffern Nummer sieben und acht in dieser Spielzeit ließ Kiel jubeln. Auch Kwasi Okyere Wriedt (66.) traf für die Störche. Heidenheim war durch Denis Thomalla (31.) in Führung gegangen, konnte die erste Niederlage nach acht Spielen allerdings nicht verhindern.

Andreas Albers (8./57.) war mit seinen beiden Toren der Held für Regensburg, das nur eines der vorangegangen neun Ligaspiele gewonnen hatte. Prince Osei Owusu (87.) besorgte den Endstand. Gästeprofi Kaan Caliskaner hatte zudem Pech mit zwei Aluminiumtreffern (6./11.). Beim FCK riss mit der zweiten Saisonniederlage nach sechs Spielen die Remis-Serie.