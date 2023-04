Darmstadt (SID) - Spitzenreiter Darmstadt 98" itemprop="name" />Darmstadt 98 muss im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga vorerst auf Kapitän Fabian Holland verzichten. Holland befindet sich aufgrund einer Kehlkopfentzündung derzeit in stationärer Behandlung. Das gab der Klub am Mittwoch bekannt.

"Jeder kann sich sicherlich vorstellen, dass eine Entzündung in diesem Bereich sehr schmerzhaft ist, und wir hoffen entsprechend, dass sich Fabis Zustand schnell verbessert. Aus sportlicher Sicht ist es natürlich sehr bitter, in dieser Phase auf unseren Kapitän verzichten zu müssen", sagte der Sportliche Leiter Carsten Wehlmann. Darmstadt führt die Liga derzeit mit fünf Punkten Vorsprung auf den Hamburger SV an. Am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) gastieren die Lilien bei Fortuna Düsseldorf.