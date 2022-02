Torsten Lieberknecht könnte nach seiner Corona-Infektion womöglich am Sonntag wieder auf die Bank beim Zweitligisten Darmstadt 98 zurückkehren.

Darmstadt (SID) - Trainer Torsten Lieberknecht könnte nach seiner Corona-Infektion womöglich am Sonntag wieder auf die Bank beim Fußball-Zweitligisten Darmstadt 98 zurückkehren. "Mir geht es sehr gut. Meine letzten beiden Schnelltests, die ich hier in der Quarantäne gemacht habe, waren negativ. Ich hoffe, dass am Samstag mit einem negativen PCR-Test die Bestätigung kommt, sodass ich Sonntag dabei sein kann", sagte der 48-Jährige auf der virtuellen Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen Hansa Rostock (13.30 Uhr/Sky).

Er habe sich während der Isolation "jede Trainingseinheit aufnehmen lassen und konnte mir somit einen Überblick über Trainings- und Spielformen verschaffen. Ich war also täglich involviert, wir haben im Trainerteam täglich miteinander gesprochen", führte Lieberknecht aus. Zusätzlich habe er "mit der Gitarre etwas einstudiert. Da kann sich die Geschäftsstelle auf eine Überraschung freuen".