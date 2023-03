Frankfurt am Main (SID) - Zweitliga-Profi Mario Vuskovic vom Hamburger SV ist vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) wegen eines Dopingverstoßes für zwei Jahre gesperrt worden. Dies teilte der DFB am Donnerstag mit. Spieler und Verein kündigten umgehend Berufung an.

Nach einer Trainingskontrolle war im Urin des Abwehrspielers eine verbotene Substanz gefunden worden. Die Vorsperre für den 21 Jahre alten Kroaten wird angerechnet, er ist somit ab dem 16. November 2024 wieder spielberechtigt.

"Das DFB-Sportgericht ist im Ergebnis des Verfahrens mit hinreichender Gewissheit davon überzeugt, dass die Analysen der A- und B-Probe des Spieler-Urins das Vorhandensein von körperfremdem Erythropetin, kurz EPO, ergeben haben", sagte der Sportgerichts-Vorsitzende Stephan Oberholz.